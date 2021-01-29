Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor

29.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:38
Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sebze meyve hali ile pazarlardan toplanan artıklar doğada yaşayan hayvanlara yem haline getiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sebze meyve hali ile pazarlardan toplanan artıklar doğada yaşayan hayvanlara yem haline getiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri sokak hayvanlarının yanı sıra dağlarda aç kalan hayvanlar için de çalışmalar yapıyor.

Soğuk hava şartlarında yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapılıyor.

Haller Şube Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince de sebze meyve hali ve pazarlarda oluşan satılamayan ve satılamayacak durumda olan meyve ve sebzeleri topluyor.

Düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri de aldıkları pazar artıklarını samanla harmanlayarak belirledikleri bölgelerdeki yerlere bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı pazar artıklarını bıraktıkları yerleri hayvan hareketliliğini takip ederek belirliyor.

Bu bölgelerde hayvanların ayak izlerini takip eden ekipler ayak izlerinin sıklaştığı bölgelere saman, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı pazar artıkları ve yem bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı 400 kilogram pazar artığına 200 kilogram saman ve 200 kilogram besi yemi ekleyerek, Kartepe ilçesi Suadiye Tabiat Parkı'nda belirlenen bölgelere bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Arda Turan Mesut Özil Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Yangın Sakarya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:59:04. #1.15#
title