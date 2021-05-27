Kocaeli'de sokak köpeğini ezdiği iddia edilen kişiye cezai işlem
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak köpeğini ezdiği öne sürülen kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak köpeğini ezdiği öne sürülen kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Osman Yılmaz Mahallesi'nde bir aracın sokak köpeğini ezdiği paylaşımı üzerine harekete geçti.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın 18 Mayıs'ta meydana geldiği tespit edildi.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K. hakkında idari işlem gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız