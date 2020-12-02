Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kocaeli, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentin işlek güzergahlarından Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri ile çevresinde saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir akşam geçirdi.

D-100 kara yolundan geçen araç sayısında azalma görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu