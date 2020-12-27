Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olan sürücü ile yanındaki kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olan sürücü ile yanındaki kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, S.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Denetimde alkollü olduğu belirlenen, aracının muayenesi bulunmayan, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücü ile araçtaki E.A'ya toplam 9 bin 460 lira ceza kesildi, otomobil trafikten men edildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal