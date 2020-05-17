Kocaeli'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkartıyor Sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başladı. Kocaeli'de de sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan vatandaşlar, dışarı çıkararak güneşli havanın tadını çıkarttı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokakları dolduran 65 yaş üstü vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bisikletle gezip, banklarda oturup, yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkartıyor. 6 saat boyunca dışarıda vakit geçirebilecek olan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlemlenirken, polis ekipleri ise yoğunluğun oluştuğu bölgelerde denetimler yapıyor. Ekipler, vatandaşlara kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuyor.

SOKAKTAKİ ZAMANINI GÜVERCİNLERE YEM VEREREK GEÇİRİYOR

Sokağa çıkma fırsatını güvercinlere yem vererek geçiren 73 yaşındaki Doğan Topçu, "Bugün sokağa çıktım, her yer kapalı. Biraz yürüyüş yapacağım. Evde kaldığım zamanlarda ise evde yürüyüş yapıyorum. Evim cadde üzerinde, dışarıdan geçen insanları izleyebiliyorum. Evde sıkılmıyorum. Balkonda oturuyorum, gazete okuyorum, bulmaca çözüyorum, bilgisayarla zaman geçiriyorum, eşime yardımcı oluyorum. Bugün de çıktım. Güvercinleri seviyorum. Dışarıda onlara yem verecek kimse yok. Daha önce de kardeşime yem aldırdım. Şimdi o yemleri veriyorum" dedi.

"BİZ, DIŞARI ÇIKIP VİTRİNLERE BAKMAYA ALIŞMIŞIZ"

Dışarı çıkarak yürüyüş yapan Gürsel Sülüm isimli vatandaş ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyuz ama her yer kapalı. Biz, dışarı çıkıp vitrinlere bakmaya alışmışız. Maalesef böyle tatsız yürüyüş yapıyoruz. Ama buna da şükür. Ben yürüyüş yapmayı genelde de seviyorum. Kısa mesafede arabaya binmem. Evde de yürüyüş yapıyoruz ama dışarısı gibi olmuyor. Evde sıkılıyorum. Karşı komşumla bile görüşemiyorum" diye konuştu.

(Cihan Atik - Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA