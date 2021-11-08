Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel
Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor Sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor
Sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi
KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.
Kocaeli'yi sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına aldı. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler hızını düşürerek ilerlerken, feribot seferleri ise etkili olan sis sebebiyle iptal edildi.