Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor - Haberler
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Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor Sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor

Sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Kocaeli'yi sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına aldı. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler hızını düşürerek ilerlerken, feribot seferleri ise etkili olan sis sebebiyle iptal edildi.

Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor

Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor

Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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