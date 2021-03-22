Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu
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Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

22.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:29
Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu.

Kirazpınar Mahallesi'ndeki tır parkında Sırbistan uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) ağzından kan geldiğini ve hareketsiz şekilde yattığını fark eden meslektaşı, durumu tır parkı görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.

Zeljko'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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