Kocaeli'de şimşekler geceyi aydınlattı
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Kocaeli'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kocaeli'de şimşekler geceyi aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesinde şimşekler geceyi aydınlattı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesinde şimşekler geceyi aydınlattı. İzmit Körfezi'nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak etkisini yaklaşık yarım saat boyunca sürdürdü. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler sebebiyle kent genelinde gece,adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. İzmit Körfezi'nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı. - KOCAELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kocaeli'de şimşekler geceyi aydınlattı
Kocaeli'de şimşekler geceyi aydınlattı
Kocaeli'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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