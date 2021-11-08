Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kurye yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kurye yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kurye yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi 1231 Sokak'ta bir restoranda paket servis elemanı olarak çalışan Serkan Ç. (35), motosikletle seyir halindeyken önünü kesen başka bir kuryenin tabancayla açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralandı.

Serkan Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan, Serkan Ç'nin arkadaşı olduğu öğrenilen E.K'nın (25) yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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