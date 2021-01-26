Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında A.İ.A, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla kolundan vuruldu.

Bu esnada otoparkta bulunan M.Ü.O. da kalçasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bir otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş