Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı
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Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

27.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:14
Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı

'nin ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl ekipleri, ilçede "kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yeri ve oto kurşunlama" olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden C.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, biri kurusıkı 3 tabanca, 2 bıçak ve bir pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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