Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

12.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

'nin ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mevkisinde B.Y, park ettiği otomobilinden inerken eşinin akrabası olduğu öğrenilen A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

B.Y'yi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralı, kendi aracıyla yakındaki bir dispansere gitti. Burada ilk tedavisi yapılan B.Y, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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