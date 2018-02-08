Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yarımca Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 37 yaşındaki Adem Bodur'a, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Bodur, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.