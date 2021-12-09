Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol - Haberler
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Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla baba ile oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla baba ile oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde önceki gün, Ş.S. ve oğlu O.S'nin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

Kocaeli'de silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüpheliye adli kontrol

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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