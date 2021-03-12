Silahlı kavga: 2 yaralı
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Silahlı kavga: 2 yaralı

12.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:48

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ertuğrul O. (27) bacağından, Sercan S. (39) de elinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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