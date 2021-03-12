Silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ertuğrul O. (27) bacağından, Sercan S. (39) de elinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman