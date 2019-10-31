Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

31.10.2019 14:38

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada Yıldıray A, tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt'a tabancayla ateş etti.

Ayaklarından yaralanan Kiraz ve Karakurt, sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Yıldıray A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA