Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

15.08.2019 01:56

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi Gündoğan Caddesi'nde İbrahim O. (29) ve ağabeyi Sinan O. (35) ile amcalarının çocuğu Murat C. (30) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kardeş, tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Murat C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA