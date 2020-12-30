Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde husumetli oldukları öğrenilen Murat K. ile Ataberk K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K. tabancayla Ataberk K'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Ataberk K, sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Murat K. ise polis ekiplerince kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal