Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla başından ve göğsünden vurularak yaralandı.

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
26.07.2020 07:11 | Son Güncelleme: 26.07.2020 07:46

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla başından ve göğsünden vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak'ta yürüyen bir grup ile 41 ADB 271 plakalı otomobilde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu İlkay Kalay başından ve göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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