Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
09.05.2020 02:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla kasığından ve elinden vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla kasığından ve elinden vurularak yaralandı.

Gaziler Mahallesi'nde, iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Mustafa Tankuş kasığından ve elinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, ikişer adet tabanca mermisi ile ekmek bıçağı bulundu.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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