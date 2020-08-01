Kocaeli'de silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü
01.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:26

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda Ramazan G. (25) ile bir kişi, silahla yaralanmış halde bulundu.

Çevredekiler tarafından yaralılar, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ramazan G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı 3. Sayfa
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı Güncel
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Ali Sunal Şeyma Subaşı Cate Blanchett
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Asker Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Kocaeli'de silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 14:38:13. #1.15#
title