Kocaeli'de silahla yaralama Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki iş yerinde çalışan Murat Ç'ye, dükkana gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Bacağından yaralanan Murat Ç, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA