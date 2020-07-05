Kocaeli'de silahla yaralama Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Mahallesi'nde S.Ç. isimli kadına, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

Bacağından yaralanan S.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA