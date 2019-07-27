Kocaeli'de silahla yaralama

Kocaeli'de bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir kahvehanenin önünde oturan Fikret Şenyiğit, otomobille gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağına iki mermi isabet eden Şenyiğit, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenyiğit'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Şenyiğit'in eski ortağı M.A.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA