Kocaeli'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahının temizlerken ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahının temizlerken ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir kuaförde dükkan sahibi N.Ö. silahının temizlerken ateş alması sonucu elinden yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipler sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal