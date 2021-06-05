Kocaeli'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahının temizlerken ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahının temizlerken ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir kuaförde dükkan sahibi N.Ö. silahının temizlerken ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipler sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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