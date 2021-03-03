Kocaeli'de silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
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Kocaeli'de silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

03.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:36
Kocaeli'de silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli'de kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda 2018 yılından bu yana görev yapan polis memuru Abdurrahman Arslan'ın (24), dün gece saatlerinde görevli olduğu esnada kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.

Arslan'ın görev yaptığı ekip arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü aktarılan açıklamada, polis memurunun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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