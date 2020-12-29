Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
29.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:04
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Yarımca Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay