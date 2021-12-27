Kocaeli'de silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de bir otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, araç içerisinde gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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