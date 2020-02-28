Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu

28.02.2020 00:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:19

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile bir çok ilçede ağaçlar yollara devrildi ve evlerin çatıları uçtu.



Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar, birçok ilçede hayatın olumsuz etkilenmesine neden oldu. Etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile Gölcük, İzmit, Derince, Dilovası, Darıca ve Gebze'de birçok evin çatısı uçarken, birçok ağaç da yollara devrildi. Gölcük ilçesinde etkili olan rüzgar nedeni ile bir ahırın çatısı uçtu. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Darıca'nın Bayromoğlu Mahallesi'nde ise park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olaylarda yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ise teyakkuza geçerek yaşanan olaylara anında müdahale ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA