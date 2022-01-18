Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlendi - Haberler Spor
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Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlendi

Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlendi
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu gerçekleştirildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu gerçekleştirildi.

Gebze Şehit Er Oğuzhan Demir Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen kursa, Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, İzmir, Erzurum, Kars, Çorum ve Elazığ'dan Gençlik ve Spor Bakanlığının antrenörlük temel eğitim programını tamamlayan 15 antrenör adayı katıldı.

Adaylar, antrenör Duygu Kan Belir'den temel kayış bilgisi, short track malzeme bilgisi, antrenman uygulaması, teknik ve taktik, short track tarihi ile kural bilgisi konularında 48 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlendi

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri

Türkiye, Kocaeli, Elazığ, Gebze, Spor, Haber

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