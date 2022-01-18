Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlendi

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Kocaeli'de Short Track 1. Kademe Antrenörlük Kursu gerçekleştirildi.

Gebze Şehit Er Oğuzhan Demir Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen kursa, Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, İzmir, Erzurum, Kars, Çorum ve Elazığ'dan Gençlik ve Spor Bakanlığının antrenörlük temel eğitim programını tamamlayan 15 antrenör adayı katıldı.

Adaylar, antrenör Duygu Kan Belir'den temel kayış bilgisi, short track malzeme bilgisi, antrenman uygulaması, teknik ve taktik, short track tarihi ile kural bilgisi konularında 48 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştirildi.