Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü
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Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde giderken başka bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu başından vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde giderken başka bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu başından vurulan kişi yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vuruldu.

Seçgin'in vurulmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düşerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Seçgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara istikametindeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkisinden yan yola vererek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 1 boş kovan buldu.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü
Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü
Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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