Kocaeli'de seyir halindeki tır yandı

09.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:34

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Ahmet C. yönetimindeki 64 A 289 10 plakalı tır, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çekici kısmındaki alevleri fark ederek araçtan inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA