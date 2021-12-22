Seyir halindeki otomobil alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil alev aldı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GY 725 plakalı otomobil, Kandıra sapağı Işıklar mevkisinde alev aldı.

Kaputtan duman yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti ancak sonuç alamadı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı! Korkutan anlar kamerada

Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı! Korkutan anlar kamerada

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title