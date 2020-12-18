Kocaeli'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

18.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:42
Kocaeli'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nın Gebze kesiminde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nın Gebze kesiminde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer O. yönetimindeki soğan yüklü 42 AGM 185 tırda, Muallimköy Viyadüğü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek aracı durdurup arkadaşıyla dışarı çıkan sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında İstanbul yönüne bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:48:09. #1.14#
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