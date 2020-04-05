Kocaeli'de sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi Kocaeli'de korona virüs tedbirleri nedeniyle insanların sokağa çıkmamasıyla her gün binlerce kişinin bulunduğu sahiller ve caddeler boş kaldı.

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri nedeniyle insanların sokağa çıkmamasıyla her gün binlerce kişinin bulunduğu sahiller ve caddeler boş kaldı. Sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kocaeli'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kente araç girişlerinin yasaklanması ile kent sessizliğe büründü. Alınan tedbirler sonrasında caddeler, sokaklar, kent meydanı, sahiller ve parklar boş kaldı. Hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği sahiller ve kent merkezinde yaşanan sessizlik havadan görüntülendi. - KOCAELİ Kaynak: İHA