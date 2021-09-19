Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi Bülbül Caddesi'nde seyreden T.K. yönetimindeki 41 5273 plakalı servis minibüsü, 905. Sokak girişinde A.K'nin kullandığı 41 T 3020 plakalı taksiyle çarpıştı.
Yaralanan taksi sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.