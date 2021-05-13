Kocaeli'de servis aracı işletmecileri İsrail zulmünü kınamak için konvoy oluşturdu
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Kocaeli'de servis aracı işletmecileri İsrail zulmünü kınamak için konvoy oluşturdu

Kocaeli'de servis aracı işletmecileri İsrail zulmünü kınamak için konvoy oluşturdu
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'de servis aracı işletmecileri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Kocaeli'de servis aracı işletmecileri, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Minibüs ve midibüsleriyle Çayırova ilçesinde bir araya gelen işletmeciler, konvoy oluşturdu.

Konvoydakiler Çayırova, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde tur atarak klakson eşliğinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Polis, geçiş güzergahında önlem aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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