Kocaeli'de Servetiye Cephesi şehitleri anıldı

Kocaeli'de, Milli Mücadele sırasında 8 bin Yunan askerine karşı kahramanca savunma yapan Servetiye Cephesi şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

Servetiye Mahalle Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından marşların seslendirildiği ve Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından şiirlerin okunduğu programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, dedesi Mustafa Azak'ın 16 yaşında ineklerini satıp aldığı tüfekle Servetiye Cephesi'nde savaştığını anlattı.

Dedesinin hikayeleriyle büyüdüklerini belirten Yılmaz, "Servetiye'de savaşanlar sadece bu cephede savaşmadı. Yemen'de, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de savaştı. Bu bölgeden binlerce şehidimiz var Kurtuluş Savaşı'nda. Hepsinin ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Kantay ise Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi'nde destan yazıldığını vurgulayarak, "99 yıl önce atalarımız, büyük bir direniş gösterdi. 15 ay boyunca aç, susuz kaldılar ama inançsız kalmadılar. Bizi vatansız bırakmadılar. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Özlü de dedesi Tahir Muhammed'in cephede şehit olduğunu aktararak, "Servetiyeli dedelerim Milli Mücadele sırasında çok büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bize düşen görevse, geçmişimizdeki değerlerimizi öne çıkararak, geleceği inşa etmektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA