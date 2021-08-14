Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Cebeci sahilinde denize giren Ramazan Karademir (55), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerce bir süre sonra denizden çıkarılan Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Karademir'in cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım