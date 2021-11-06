Kocaeli'de serebral palsili çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Güldalı Gül'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ben de Varım" projesi kapsamındaki saha çalışmalarında iletişime geçilen Gül'ün 13. yaş günü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından kutlandı.

Gül'e sürpriz yapmak isteyen belediye personeli, çocuğun haberi olmadan evini süsledi.

Daha sonra okuldan annesi Altun Gül ile eve gelen çocuğa doğum günü pastası ve hediyelerle sürpriz yapıldı.

Mutluluğu gözlerinden okunan çocuk, annesiyle üzerinde resminin olduğu doğum günü pastasındaki mumlarını üfledi.

Doğum günü sürprizini ve hediyelerini çok beğenen Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Engelli ve Yaş Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Altun Gül, Büyükşehir Belediyesi tarafından telefonla arandıklarını belirterek, "Büyükşehirden ziyaret edilmeyi biz istedik. Allah razı olsun onlar da bizleri ziyaret etti. Doğum günü sürpriziyle mutlu olduk, Allah da onları mutlu etsin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.