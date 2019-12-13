Kocaeli'de şehir içi otoparklar Kocaelispor'a devredildi

13.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:58

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2019 yılının son oturumunda alınan karar ile şehir için otoparkların 5 yıllığına Kocaelispor'a devredilmesine karar verildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılındaki son toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 12 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 bütçeleri onaya sunuldu. 114 maddenin ela alındığı mecliste plan ve bütçe komisyonunun 2020 mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. 12 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 bütçeleri onaya sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi 2 milyar 775 milyon TL olarak belirlendi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Santral yokuşundaki kazaları meclise taşıması üzerine söz alan Başkan Büyükakın, "Santral yokuşundaki kazaların tamamı incelendi. Orayı kullanmaması gereken araçların kullanması sonucu kazalar meydana geliyor. Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Gelir gelmez arkadaşlarıma buradaki tabelaların değiştirilmesi talimatını verdim. Ama kural tanımaz sürücüler burayı kullandığı için kazalar meydana geliyor. Biz gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu saatten sonra yapacağımız tabelaların altına zincir takmak olacaktır" dedi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclisinde şehir içi toplu taşıma için önemli bir adım atıldı. İzmit ilçesinde başlayacak olan ortak havuz için 5 No'lu Kooperatif ile protokol yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a yetki verildi. İmzalanacak protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Park A.Ş ve 5 No'lu Minibüsçüler Kooperatifinin bir araya gelerek oluşturacağı ortak gelir havuzu ile ulaşım tek elde toplanacak. Sistemde ulaşımın tamamını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordine edecek. Seferleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenleyerek, rekabetin önüne geçecek. Protokol ile Büyükşehir Belediyesi İzmit'te yapacağı ortak gelir havuzuna tramvayı da dahil edecek.



Öte yandan Başkan Büyükakın, mecliste evsel atık yakma tesisi yapımızdan vazgeçildiğini açıkladı. Başkan Büyükakın, "Bertaraf için bir nokta bulmak amacıyla çalışıyoruz. Bir süredir akademisyenler ve odalarla çalışıyoruz. Alikahya bölgesini sıkıntıdan kurtaracak yeni bir tesis kuracağız. Yakma tesisinden vazgeçtik. Eskiden çöpün tamamını bertaraf edecekmiş gibi planlamıştık. Bugün gelinen noktada ayrıştırmadan sonra bu işlemler yapıldığı için yakma tesisinden vazgeçtik. Birkaç ay içerinde yeni yeri belirlemiş olacağız" diye konuştu.



Başkan Büyükakın, yılın son meclisinde İzmit şehir içi, Ormanya ve Milli İrade meydanındaki otoparkların Kocaelispor'a devredilmesini de gündeme getirdi. Başkan Büyükakın'ın önerisiyle teklif, komiyona havale edilmeden mecliste oylandı. Oylama sonucunda İzmit şehir içi, Ormanya ve Milli İrade meydanındaki otoparklar, 5 yıllığına Kocaelispor'a devredildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA