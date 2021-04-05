Şarampole devrilerek ters dönen otomobildeki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kenan Açıkgöz idaresindeki 41 AGS 878 plakalı otomobil, Akbal Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralı, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım