Kocaeli'de şarampole devrilen tır alev aldı
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Kocaeli'de şarampole devrilen tır alev aldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kocaeli'de şarampole devrilen tır alev aldı
03.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:54

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Abidin Toy idaresindeki 58 TZ 095 plakalı tır, Kartepe Sarımeşe mevkisinde Hüsamettin Y'nin kullandığı 34 CTC 061 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

Kazanın ardından iplik yüklü tırın alev alması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otoyolun Ankara istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Hüsamettin Y. sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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