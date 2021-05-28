Kocaeli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki yolcu yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi GOSB yan yolda ilerleyen Halil İbrahim Dede'nin kullandığı 41 TJ 119 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki Beytullah Şen, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal