Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi yakalandı

11.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesince 8 kişiye şantajda bulunulduğu iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler G.A, C.Ç, Ü.R, F.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Meghan Markle Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Halis Özkahya Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:45:22. #1.16#
title