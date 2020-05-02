Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi
02.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:38

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi Tarama merkezinde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Gebze Teknik Üniversitesinde kurulan merkezde organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere...

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Tarama merkezinde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı

KOCAELİ - Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Gebze Teknik Üniversitesinde kurulan merkezde organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere korona virüs taraması yapılıyor. Geçtiğimiz hafta hizmete açılan merkezde şu ana kadar yapılan bin taramada ise pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü'nde Covid-19 tarama merkezi kuruldu. Organize Sanayi Bölgelerinde mobil olarak alınacak örneklerin getirileceği merkezde PCR testleri yapılacak. Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Kocaeli'de taramalarını yapmaya başlayan merkezde gerçekleştirilen ilk bin taramada pozitif vakaya rastlanmaması sevindirirken, merkezde günde 2 bin tarama yapma kapasitesinin bulunduğu öğrenildi.

Günde 2 bin örnek işlenebiliyor

Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Özcan, "Kocaeli bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerimizin taramasını gerçekleştirmek. Kovid bulunup, bulunmadığını teşhis etmek. Özellikle bir metodumuz var o da herkesin bildiği PCR metoduyla tarama yapmak. Kocaeli kapsamında 150 bin işçiden bahsediliyor. Bu biraz farklı bir rakama da gidebilir. Günde biz burada yaklaşık 2 bin örneği işleyebiliyoruz. Yani sonuç çıkartabiliyoruz ve sisteme negatif veya pozitif olduğuna dair sisteme giriş yapabiliyoruz. Örnekler organize sanayi bölgesinde TÜSEB ile organize sanayi bölgelerinin ortaklaşa düzenlediği numune alma merkezleri var. Bunlar mobil. Fabrikalara gidip bütün işçileri sırayla topluyorlar örneklerini, bunlar sürüntü örnekleri tabi. Bize ulaştırılıyor. Günde iki vardiya sabah ve akşam iki vardiya geliyor. Bunlar bin-bin 500 olabiliyor" dedi.

Tamamen işçilerden alınan örnekler taranıyor

İşçilerden alınan örneklerin taramasının yapıldığını söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Özcan, "Zaten günde bin 500 kadar örnek geliyor günde. Biz 2 bin test yapabiliyoruz. Tabi bunu ihtiyaca göre arttırabiliriz. Bu bir tarama merkezi. Bizim buraya hasta gelmiyor. Hastalardan yada semptomu oaln insanlardan değil biz tamamen bu işçilerimizden, şu anda üretime aktif olarak katılan sağlıklı görülen yüz binlerce işçiden alınan örnekleri tarıyoruz ki, üretim çarkında herhangi bir aksama olmasın. İnsanlar endişelenmesin yanımdaki insan covid-19 mi değil mi diye. Çünkü üretimin durmaması gerekiyor. Bu bir normalleşme sürecinin parçası olarak kabul etmekte fayda var. İleride bu tarama daha yaygın olacaktır, eminim. Şu anda hastanede 9 tane farklı merkez daha var bizim dışımızda. Ama şu anda tarama yapan tek merkez burası. Bu da Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü'nde kurulan ilk merkez. Merkezde şu ana kadar bin kişiye tarama yapıldı. Geçen hafta itibariyle biz başladık. Bir takım testleri optimize etmemiz gerekiyordu. Şu anda yaklaşık bin örnek işlendi. ve bunların arasında sevindirici haber hiç biri pozitif çıkmadı. ve bundan sonra tabi günde 2 bin örneğin bir sonucunu ulaştıracağız" diye konuştu.

"19 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir ortamdayız"

Daha sonra konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise "Şu anda halen arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen devam ediyor. Kocaeli Sanayi Odası'nın girişimi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın ortak çalışmaları sonucunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı üniversitemizde bir tanı merkezi kurdu. Biz Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu tanı merkezinin altyapısını oluşturduk artı insan kaynağını sağlamaktayız. Bu şekilde ortak bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Üniversitemiz konum itibariyle 19 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir ortamda. Dolayısıyla yaklaşık 200 binin üzerinde bir çalışan var. Biz bu organize sanayi bölgesi çalışanlarının taramasını yapıyoruz. Onların daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde çalışma alanlarında çalışmalarını devam ettirmeleri için böyle bir girişim başlatıldı. Bugün onlarında aslında bayramı, onların da bayramını kutlamış olalım. Şu normalleşme sürecinin başlangıcında da güzel bir proje devam ettirmekteyiz. Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu seferberliğin içinde olduğumuz için de hakikaten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Haber
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Haber
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haber
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi Haber
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haber
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Neymar Bülent Uygun Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:49:33. #1.15#
title