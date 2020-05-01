Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi
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Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi
01.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:50

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi Tarama merkezinde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Gebze Teknik Üniversitesinde kurulan merkezde organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere...

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Tarama merkezinde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı

KOCAELİ - Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Gebze Teknik Üniversitesinde kurulan merkezde organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere korona virüs taraması yapılıyor. Geçtiğimiz hafta hizmete açılan merkezde şu ana kadar yapılan bin taramada ise pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü'nde Covid-19 tarama merkezi kuruldu. Organize Sanayi Bölgelerinde mobil olarak alınacak örneklerin getirileceği merkezde PCR testleri yapılacak. Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Kocaeli'de taramalarını yapmaya başlayan merkezde gerçekleştirilen ilk bin taramada pozitif vakaya rastlanmaması sevindirirken, merkezde günde 2 bin tarama yapma kapasitesinin bulunduğu öğrenildi.

Günde 2 bin örnek işlenebiliyor

Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Özcan, "Kocaeli bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerimizin taramasını gerçekleştirmek. Kovid bulunup, bulunmadığını teşhis etmek. Özellikle bir metodumuz var o da herkesin bildiği PCR metoduyla tarama yapmak. Kocaeli kapsamında 150 bin işçiden bahsediliyor. Bu biraz farklı bir rakama da gidebilir. Günde biz burada yaklaşık 2 bin örneği işleyebiliyoruz. Yani sonuç çıkartabiliyoruz ve sisteme negatif veya pozitif olduğuna dair sisteme giriş yapabiliyoruz. Örnekler organize sanayi bölgesinde TÜSEB ile organize sanayi bölgelerinin ortaklaşa düzenlediği numune alma merkezleri var. Bunlar mobil. Fabrikalara gidip bütün işçileri sırayla topluyorlar örneklerini, bunlar sürüntü örnekleri tabi. Bize ulaştırılıyor. Günde iki vardiya sabah ve akşam iki vardiya geliyor. Bunlar bin-bin 500 olabiliyor" dedi.

Tamamen işçilerden alınan örnekler taranıyor

İşçilerden alınan örneklerin taramasının yapıldığını söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Özcan, "Zaten günde bin 500 kadar örnek geliyor günde. Biz 2 bin test yapabiliyoruz. Tabi bunu ihtiyaca göre arttırabiliriz. Bu bir tarama merkezi. Bizim buraya hasta gelmiyor. Hastalardan yada semptomu oaln insanlardan değil biz tamamen bu işçilerimizden, şu anda üretime aktif olarak katılan sağlıklı görülen yüz binlerce işçiden alınan örnekleri tarıyoruz ki, üretim çarkında herhangi bir aksama olmasın. İnsanlar endişelenmesin yanımdaki insan covid-19 mi değil mi diye. Çünkü üretimin durmaması gerekiyor. Bu bir normalleşme sürecinin parçası olarak kabul etmekte fayda var. İleride bu tarama daha yaygın olacaktır, eminim. Şu anda hastanede 9 tane farklı merkez daha var bizim dışımızda. Ama şu anda tarama yapan tek merkez burası. Bu da Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü'nde kurulan ilk merkez. Merkezde şu ana kadar bin kişiye tarama yapıldı. Geçen hafta itibariyle biz başladık. Bir takım testleri optimize etmemiz gerekiyordu. Şu anda yaklaşık bin örnek işlendi. ve bunların arasında sevindirici haber hiç biri pozitif çıkmadı. ve bundan sonra tabi günde 2 bin örneğin bir sonucunu ulaştıracağız" diye konuştu.

"19 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir ortamdayız"

Daha sonra konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise "Şu anda halen arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen devam ediyor. Kocaeli Sanayi Odası'nın girişimi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın ortak çalışmaları sonucunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı üniversitemizde bir tanı merkezi kurdu. Biz Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu tanı merkezinin altyapısını oluşturduk artı insan kaynağını sağlamaktayız. Bu şekilde ortak bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Üniversitemiz konum itibariyle 19 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir ortamda. Dolayısıyla yaklaşık 200 binin üzerinde bir çalışan var. Biz bu organize sanayi bölgesi çalışanlarının taramasını yapıyoruz. Onların daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde çalışma alanlarında çalışmalarını devam ettirmeleri için böyle bir girişim başlatıldı. Bugün onlarında aslında bayramı, onların da bayramını kutlamış olalım. Şu normalleşme sürecinin başlangıcında da güzel bir proje devam ettirmekteyiz. Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu seferberliğin içinde olduğumuz için de hakikaten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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