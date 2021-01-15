Kocaeli'de salgından etkilenen 150 bin aileye gıda kolisi yardımı
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Kocaeli'de salgından etkilenen 150 bin aileye gıda kolisi yardımı

15.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:40
Kocaeli'de salgından etkilenen 150 bin aileye gıda kolisi yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından etkilenen 150 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından etkilenen 150 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının 10 ayı boyunca birçok konuda vatandaşlara destek verildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce verilen desteklerin başında, gıda kolisi ve hijyen kolisi yardımı geldi.

Kısıtlamalardan etkilenen 150 bin aileye gıda kolisi, 15 bin aileye ise hijyen kolisi yardımı yapıldı.

Evinde interneti olmayan 32 bin 326 öğrenciye derslerinden geri kalmamaları için internet desteği sağlandı.

İnternet erişim hizmetinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon liralık bir bütçeyle online derslere katılamayan öğrencilere tablet yardımında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 8 bin 30 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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