Kocaeli'de "sahte plaka" operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kocaeli'de "sahte plaka" operasyonunda 2 kişi yakalandı

09.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:16
Kocaeli'de

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyonda sahte araç plakası bastığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyonda sahte araç plakası bastığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Denizli Mahallesi'ndeki bir konteynerde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda S.K. ve C.Ç. gözaltına alındı. Konteynerde yapılan aramada 1 plaka basma makinesi, 1 soğuk damga makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 2 plaka kalıbı, plaka basımında kullanılan 528 harf ve rakam kalıbı, basılmış 24 plaka, çok sayıda piyasaya sürülmek üzere basılacak plaka ile 108 karton ve 23 litre boya ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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