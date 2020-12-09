Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
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Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

09.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:57
Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir konteyner evde soğuk damga mühürlü sahte plaka basan 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir konteyner evde soğuk damga mühürlü sahte plaka basan 2 kişi gözaltına alındı. 

Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki bir konteyner evde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, konteynerde yaptığı aramada plaka basma makinesi, soğuk damga makinesi, plaka boyama makinesi, 2 plaka kalıbı, 528 plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 24 basılmış plaka ve 23 litre plaka boyası ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ve C.Ç. gözaltına alındı.

 


Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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